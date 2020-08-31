Пожар произошел в одном из цехов хлебомакаронного комбината в центре Екатеринбурга , есть угроза перехода огня на кровлю, сообщает региональный главк МЧС

"В 08.57 (06.57 мск) поступило сообщение о пожаре на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК в Екатеринбурге на улице Свердлова, 8. По предварительной информации, горит кабель внутри двухэтажного здания цеха, есть угроза перехода огня на кровлю", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, площадь возгорания сейчас устанавливается. На месте работает 46 человек и 14 единиц техники, принимаются меры к локализации огня. Информации о пострадавших, по данным МЧС, не поступало.