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Судьба Белоруссии. Главное

В центре Екатеринбурга загорелся хлебокомбинат 

РИА Новости и ещё 18 15 минут назад
Пожар произошел в одном из цехов хлебомакаронного комбината в центре Екатеринбурга, есть угроза перехода огня на кровлю, сообщает региональный главк МЧС.

"В 08.57 (06.57 мск) поступило сообщение о пожаре на территории Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК в Екатеринбурге на улице Свердлова, 8. По предварительной информации, горит кабель внутри двухэтажного здания цеха, есть угроза перехода огня на кровлю", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, площадь возгорания сейчас устанавливается. На месте работает 46 человек и 14 единиц техники, принимаются меры к локализации огня. Информации о пострадавших, по данным МЧС, не поступало.
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Происшествия , Видео , Пожары , МЧС , РИА Новости , Екатеринбург
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