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Судьба Белоруссии. Главное

Неудачный прыжок каскадера через горящие кольца попал на видео 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
В Свердловской области во время экстремального шоу каскадер неудачно исполнил трюк с прыжком с крыши автомобиля через горящие кольца. Соответствующее видео размещено в паблике "Инцидент Каменск-Уральский" в "ВКонтакте"
На кадрах, снятых одним из зрителей, можно увидеть, как каскадер, находясь на крыше движущегося автомобиля, пытается прыгнуть через горящие кольца.
Во время прыжка он задевает конструкцию, неудачно приземляется на крышу и падает с нее на землю.
После падения мужчина сумел самостоятельно подняться на ноги под возгласы шокированных зрителей.
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Происшествия , Видео , Свердловская Область
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