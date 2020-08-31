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Свердловской области во время экстремального шоу каскадер неудачно исполнил трюк с прыжком с крыши автомобиля через горящие кольца. Соответствующее видео размещено в паблике "Инцидент Каменск-Уральский" в "ВКонтакте"

На кадрах, снятых одним из зрителей, можно увидеть, как каскадер, находясь на крыше движущегося автомобиля, пытается прыгнуть через горящие кольца.

Во время прыжка он задевает конструкцию, неудачно приземляется на крышу и падает с нее на землю.

После падения мужчина сумел самостоятельно подняться на ноги под возгласы шокированных зрителей.