Спасатели предупредили о подъёме уровня воды в Амуре

«На территории Хабаровского края по состоянию на утро 31 августа 2020 года развитие паводковой обстановки происходит в соответствии с прогнозом Дальневосточного УГМС. Уровень Амура у города Хабаровска достиг отметки неблагоприятного явления в 450 см», — говорится в сообщении.