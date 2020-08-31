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Спасатели предупредили о подъёме уровня воды в Амуре у Хабаровска 

RT на русском 1 час назад
Спасатели предупредили о подъёме уровня воды в Амуре
Фото: РИА Новости © Александр Янышев
Сотрудники МЧС предупредили о подъёме уровня воды в реке Амур у Хабаровска до неблагоприятной отметки в 4,5 м.

«На территории Хабаровского края по состоянию на утро 31 августа 2020 года развитие паводковой обстановки происходит в соответствии с прогнозом Дальневосточного УГМС. Уровень Амура у города Хабаровска достиг отметки неблагоприятного явления в 450 см», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что уровень реки за неделю может подняться ещё на 50-60 см.

«На территории Хабаровского края в результате прохождения циклонов, выпадения обильных осадков и дождевого паводка отмечаются подтопления в четырёх населённых пунктах трёх муниципальных образований», — отмечается в тексте.

Ранее в приморском городе Лесозаводске ввели режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации.
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Происшествия , Катастрофы , МЧС , Хабаровск , Хабаровский Край
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