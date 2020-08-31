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Пьяный рецидивист избил женщину у фастфуда в центре Москвы из-за отказа купить ему еды 

Агентство «Москва» и ещё 1 1 час назад
Москвичка отказалась купить пьяному прохожему еды и пожалела
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нанесении побоев женщине в центре столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник отдела по связям со средствами массовой информации УВД по ЦАО Главного управления МВД России по городу Татьяна Дугина.

«В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 33-летняя женщина, которая сообщила, что находясь рядом с рестораном быстрого питания, расположенного на ул. Земляной Вал, неизвестный умышленно нанес ей удары в область руки, головы и лица. В ходе проверки полицейские на ул. Земляной Вал задержали подозреваемого 49-летнего ранее судимого за аналогичное преступление мужчину», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, задержанный в состоянии алкогольного опьянения подошел к ресторану быстрого питания, где в этот момент потерпевшая стояла вместе с семьей. Он обратился к женщине с просьбой купить продукты, но получил отказ, после чего начал словесную перепалку, переросшую в драку. В результате конфликта мужчина нанес женщине несколько ударов и скрылся.

«Отделением дознания ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ («Побои»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — заключила Дугина.

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Комментарии
Происшествия , Криминал , Татьяна Дугина , МВД , АГН "Москва" , Москва
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