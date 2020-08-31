Москвичка отказалась купить пьяному прохожему еды и пожалела

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нанесении побоев женщине в центре столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник отдела по связям со средствами массовой информации УВД по ЦАО Главного управления МВД России по городу Татьяна Дугина

«В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 33-летняя женщина, которая сообщила, что находясь рядом с рестораном быстрого питания, расположенного на ул. Земляной Вал, неизвестный умышленно нанес ей удары в область руки, головы и лица. В ходе проверки полицейские на ул. Земляной Вал задержали подозреваемого 49-летнего ранее судимого за аналогичное преступление мужчину», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, задержанный в состоянии алкогольного опьянения подошел к ресторану быстрого питания, где в этот момент потерпевшая стояла вместе с семьей. Он обратился к женщине с просьбой купить продукты, но получил отказ, после чего начал словесную перепалку, переросшую в драку. В результате конфликта мужчина нанес женщине несколько ударов и скрылся.