Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Белорусские военные обнаружили тайники протестующих с прутами и кольями 

РИА Новости и ещё 8 18 минут назад
В Белоруссии нашли тайники с прутами и кольями
Фото: globallookpress.com
Белорусские военные в последние недели находили тайники с прутами и кольями, заранее заготовленными участниками протестных акций, заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны страны Леонид Касинский.
"Выполняя задачи по обеспечению безопасности в стране, в ходе этих последних недель, проводя различные мероприятия в рамках обеспечения безопасности, наши военнослужащие находили массу различных тайников. С заготовленными прутами, заостренными кольями. На крышах домов — мешки с камнями, покрышки, горючие жидкости. Кто-то потом говорит, что это все было для мирных протестов, мирных демонстраций", — заявил Касинский в эфире телеканала ОНТ.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Последние новости
"Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии "Я жила в испуге": Ляйсан Утяшева рассказала о насилии Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19 Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19 Витамин, который способен остановить размножение коронавируса Витамин, который способен остановить размножение коронавируса
Комментарии 5
Происшествия , В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Министерство обороны , МВД , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
Львицы растерзали спасшего их хозяина
Львицы растерзали спасшего их хозяина
Видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Появилось видео гигантского торнадо в Крыму
00:44
Появилось видео гигантского торнадо в Крыму
Происшествия
Опубликовано видео итогов форума «Армия 2020»
03:20
Опубликовано видео итогов форума «Армия 2020»
Армия
Серфинг по лужам в Ленобласти попал на видео
00:46
Серфинг по лужам в Ленобласти попал на видео
Общество
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение