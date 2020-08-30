«Нужна система»: кто виноват во взрывах газа в России 

На этой неделе в России в один день произошли два взрыва в многоквартирных домах — 26 августа они прогремели в Москве и в Керчи . В обоих случаях причиной оказался газ. Такие происшествия случаются с пугающей регулярностью и нередко приводят к гибели людей. Депутаты Госдумы пытаются законодательно урегулировать использование газа, однако инициатива пока лишь проходит проверку. Почему в России использование газа остается опасным, разбиралась «Газета.Ru».

В минувшую среду, 26 августа, в десятиэтажном доме на улице Кирова в Керчи произошел взрыв газа. Все жители, в том числе и из соседних зданий, были эвакуированы — для них организовали пункт временного размещения. Была создана комиссия для расследования ЧС.

От взрыва пострадала 50-летняя женщина, хозяйка квартиры — по предварительным данным Республиканского центра медицины катастроф, у нее ожоги 60% поверхности тела. В соседних домах взрывной волной выбило окна. Вспыхнувший после взрыва огонь перекинулся на соседние квартиры этажом выше. Очевидцы отметили, что помимо жительницы дома травмы получили мужчина приблизительно такого же возраста и восьмилетняя девочка.

По предварительной версии, в квартире взорвался баллон с газом — об этом рассказал источник ТАСС.

В тот же день, 26 августа, взрыв прогремел и в Москве в доме на улице Кубинке. Разгоревшийся в результате пожар охватил пять квартир с третьего по пятый этаж, пострадали пять человек. По данным источника «Интерфакса», в одной из квартир здания взорвалась газовоздушная смесь.

Накануне, 25 августа, в Ярославле прошли похороны трех человек — двух женщин и ребенка, — погибших при взрыве в многоквартирном доме на улице Батова, где обрушились несколько этажей одного из подъездов. По версии следствия, причиной происшествия послужила утечка газа в квартире на четвертом этаже.

Как рассказывали журналистам жильцы, в квартирах пахло газом с пяти часов вечера, но никто не предпринял никаких действий. Мощный хлопок, от которого разрушилась часть дома и погиб человек, произошел почти через три часа — в 19.40.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека».

В Госдуме на протяжении нескольких лет прорабатываются инициативы, направленные на предупреждение взрывов бытового газа в жилых домах. В начале 2019 года группа депутатов разработала поправки в Жилищный кодекс. Однако, пройдя первое чтение, рассмотрение остановилось почти на год.

Как рассказал «Газете.Ru» член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, на протяжении года правительство проверяет законопроект. Однако, по его словам, депутатов уже предупредили, что выполнить все их требования невозможно.

«Мы предлагали вообще запретить газовое оборудование в многоквартирных домах, поскольку это несет в себе потенциальную угрозу для граждан, но это не проходит. Нам представили экономические выкладки, и это будет стоить колоссальных денег — это нереально осуществить», — подчеркнул депутат.

Куринный отметил, что взрывы газа происходят из-за общего износа систем и отсутствия должного внимания, особенно во внутриквартирных сетях. Парламентарий уточнил, что вся нормативная база для организации обязательного обслуживания систем поставки газа есть, однако исполнители на местах не уделяют должного внимания безопасности.

«Пришли, деньги собрали — это же крупные газовые компании, они сразу почувствовали, где можно заработать, — и все это превратилось просто в дополнительный побор без влияния на безопасность, — посетовал депутат. — Для предотвращения взрывов необходимо просто наладить ту систему, которая уже существует. Вся нормативно-правовая основа есть и предусматривает все случаи.

Однако в силу дефекта исполнителя и возникает проблема: кто-то подписал бумагу, не обследовав, кто-то вообще не заходил в дом и т.д. Из таких вот мелочей в итоге, к сожалению, складываются потом человеческие жизни».

С ним согласен соавтор проекта, первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов . По мнению депутата, в наше время все должно быть уже автоматизировано и любая утечка газа должна улавливаться. Тумусов отметил, что инцидентов много, потому что используется старое оборудование.

«Если объективно взять, то инциденты происходят в основном из-за устаревших систем — их жизнь, согласно технологичкам, 20-25 лет. В целом, усталость систем на этом и отражается. В некоторых домах все стоит еще с Советского Союза. Несмотря на это, нужно минимизировать человеческий фактор», — пояснил депутат.

Минстрой России также разработал проект постановления правительства Российской Федерации для уточнения существующих требований Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

Проектом расширен перечень оснований для приостановки подачи газа (в том числе при истечении срока эксплуатации бытового газового оборудования), упрощена процедура уведомления о предоставлении доступа в помещение для проверки газового оборудования, оптимизирован минимальный перечень работ по содержанию газового оборудования, установлены требования к квалификации сотрудников специализированных организаций, в частности планируется введение независимой оценки квалификации таких сотрудников.

Что касается строящихся многоквартирных домов, то приказом Минстроя России в декабре 2018 года был утвержден Свод правил «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления», которым предусмотрена необходимость оснащения таких домов системами контроля загазованности. Это положение вступило в силу 6 июня 2019 года.

Сотрудник газовой компании, которая занимается обслуживанием домов, Владимир Степнов говорит, что виноваты в происшествиях могут быть две стороны — в половине случаев инциденты происходят из-за халатности газовщиков, а с другой стороны, сами жильцы нарушают правила.

«Многие жильцы, например, зимой греются возле газа, другие могут вмешиваться в работу самого оборудования. Более того, если дом отключен от газоснабжения и переведен на электричество, некоторые, чтобы не платить, самовольно привозят газовые баллоны в квартиру — одна ошибка в эксплуатации, и взрыв», — сетует в беседе с «Газетой.Ru» Степнов.

Он также добавил, что при утечке, когда в подъезде пахнет специально добавленным в газ веществом, жильцы крайне редко обращают на это внимание, что приводит к ЧП.

«Вторыми в списке виноватых, конечно, становятся и обслуживающие компании. Если объективно, то во многих зданиях износ оборудования очень высок, и вместо того, чтобы устранить проблемы, закрывают на них глаза. Иногда даже не предупреждая людей об этом», — объяснил Степнов.

Между тем адвокат по уголовным делам Инна Сорокина рассказала «Газете.Ru», что обычно виновными во взрыве газа называют самих жильцов.

«Каждый второй взрыв — и виновны сами люди. Доказать, что это недоработка обслуживающей компании, порой бывает невозможно. В таких случаях нужно иметь на руках документы о состоянии оборудования в квартире, чтобы хоть как-то бороться», — отметила юрист

Открытой статистики МЧС по чрезвычайным ситуациям, связанным с бытовым газом, нет. Однако по независимым данным, которые собирает Гильдия инженеров газового оборудования, в 2018 году произошло 359 чрезвычайных ситуаций с газовым оборудованием, большинство из них — это взрывы бытового газа или утечка газа.

В 2017 году организация зафиксировала 213 подобных случаев. За два месяца 2019 года произошло 147 случаев утечки или взрывов бытового газа, а за пять месяцев 2019 года, только по собранной в СМИ информации, 276.

По данным Росстата, на конец 2017 года было газифицировано 67% жилищного фонда. Это значит, что две трети населения страны находится под потенциальной угрозой чрезвычайных ситуаций, связанных с использованием газа в быту.

Крупнейшая за последние годы катастрофа произошла в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. От взрыва бытового газа обрушился подъезд девятиэтажного многоквартирного дома, погибли 39 человек.