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Судьба Белоруссии. Главное

Ефремов отказался от услуг защитника по назначению в ходе заседания суда

ТАССиещё 11
37 минут назад
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Актер Михаил Ефремов в ходе заседания Пресненского суда по своему делу отказался от услуг защитника по назначению, которого хотела назначить судья Елена Абрамова в дополнение к уже вернувшимся в процесс адвокату Эльману Пашаеву и Елизавете Шаргородской.
Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"В связи с тем, что у меня имеются двое адвокатов по соглашению, я хочу отказаться от еще одного защитника, которого мне назначили", - сказал Ефремов, после чего судья вывела из процесса назначенного защитника.
Между тем, перед началом заседания судебные приставы не пустили в зал заседания из-за недостатка мест артиста Никиту Джигурду, пришедшего поддержать Ефремова.
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Происшествия,Общество,Видео,Эльман Пашаев,Елена Абрамова,Михаил Ефремов,Никита Джигурда,
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