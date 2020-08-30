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Судьба Белоруссии. Главное

Девочку унесло воздушным змеем 

Майк Габриелян 1 час назад
На Тайване воздушный змей унес трехлетнюю девочку и продержал ее в воздухе полминуты. Инцидент произошел в воскресенье в городе Синьчжу, во время ежегодного фестиваля воздушных змеев. Об этом сообщает ТАСС.
Ребенок запутался в ткани змеиного «хвоста», и змей неожиданно взмыл в небо под воздействием сильного ветра. Вид ребенка, крутящегося в небе на большой высоте, вызвал шок у зрителей.
Женщины и дети кричали, некоторые молодые люди сразу начали снимать происходящее на смартфоны. Ветер довольно быстро стих, и змей вместе с девочкой спланировал на руки зрителям.
Ребенка отвезли в больницу, врачи выяснили, что девочка отделалась ссадинами на лице и шее.
Власти прервали проведение фестиваля после инцидента.
Ранее «Рамблер» сообщал, что футболист бразильского «Индепендьенте» Кайо Силва погиб от удара током во время игры с воздушным змеем в Сан-Паулу. Змей 21-летнего футболиста ударился о линию электропередач.
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