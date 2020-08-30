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Судьба Белоруссии. Главное

На Тайване трехлетняя девочка уцелела после случайного «полета» на воздушном змее 

ТАСС 30 минут назад
Трехлетняя девочка на Тайване чудом уцелела после того, как ее унес огромный воздушный змей. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова, распространившее видеокадры случайного "полета".
Инцидент произошел в воскресенье в северо-западном городе Синьчжу на ежегодном фестивале воздушных змеев. Ребенок каким-то образом запутался в ткани хвостовой части змея, взмывшего под воздействием сильного ветра. Его конструкция представляла собой длинное оранжевое полотно.
Весившую 13 кг девочку по фамилии Линь в результате уволокло на несколько метров от земли. Она провела в воздухе около 30 секунд, после чего мягко опустилась и была спасена зрителями. Девочку доставили в больницу, однако она отделалась лишь ссадинами на лице и шее, сообщил заместитель мэра города Синьчжу.
После инцидента дальнейшее проведение фестиваля было решено приостановить.
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Происшествия , Видео
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