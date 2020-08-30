Трехлетняя девочка на Тайване чудом уцелела после того, как ее унес огромный воздушный змей. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова, распространившее видеокадры случайного "полета".

Инцидент произошел в воскресенье в северо-западном городе Синьчжу на ежегодном фестивале воздушных змеев. Ребенок каким-то образом запутался в ткани хвостовой части змея, взмывшего под воздействием сильного ветра. Его конструкция представляла собой длинное оранжевое полотно.

Весившую 13 кг девочку по фамилии Линь в результате уволокло на несколько метров от земли. Она провела в воздухе около 30 секунд, после чего мягко опустилась и была спасена зрителями. Девочку доставили в больницу, однако она отделалась лишь ссадинами на лице и шее, сообщил заместитель мэра города Синьчжу.

После инцидента дальнейшее проведение фестиваля было решено приостановить.