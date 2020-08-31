Свидетель Ефремова заявил о международном расследовании

«Я записался в международную группу по расследованию дела Михаила Олеговича. Недавно было направлено письмо в Годливуд. Надо, чтобы там знали, что происходит с таким же актером, как они. Я правды хочу, я сюда за истиной пришел!» — заявил свидетель.