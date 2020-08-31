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Свидетель Ефремова заявил о международном расследовании и письме в Голливуд 

Lenta.ru и ещё 45 1 час назад
Свидетель Ефремова заявил о международном расследовании
Фото: РИА Новости
Свидетель по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, заявивший, что видел, как кто-то садился на пассажирское сидение машины актера, рассказал о международной группе расследования аварии и письме в Голливуд. Об этом сообщает Telegram-канал газеты «Московский комсомолец» в понедельник, 31 августа.

«Я записался в международную группу по расследованию дела Михаила Олеговича. Недавно было направлено письмо в Годливуд. Надо, чтобы там знали, что происходит с таким же актером, как они. Я правды хочу, я сюда за истиной пришел!» — заявил свидетель.

Он отказался раскрывать на суде свой московский адрес, заявив, что живет в разных отелях.
Ранее свидетель заявил, что артист перед аварией был в машине не один.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.
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Комментарии 1
Происшествия , Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Голливуд
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