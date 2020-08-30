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Судьба Белоруссии. Главное

Пашаев: «Я их разнесу в суде!» 

Ирина Лебедева 28 минут назад
Пашаев: «Я их разнесу в суде!»
Фото: РИА Новости
Появились новые подробности дела о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым, информирует РИА Новости.
Эльман Пашаев, защитник актера, утверждает, что изучил видеозаписи движения автомобиля Ефремова и нашел в них «окно», где-то перед поворотом на Садовое кольцо.
Там, по мнению юриста, его подзащитный, мог уступить руль какому-то своему знакомому, а сам пересел на пассажирское сиденье.
В доказательство этого факта Пашаев приводит кадры из видео. Действительно, видно, что Ефремов сидит на клумбе у дороги сразу после аварии в темной обуви, а когда вышел из машины, был в белых кроссовках.

"То есть, когда он добрался сюда, он быстро переобулся?" — возмутился адвокат.

Он считает, что подобные моменты — доказательство «постановочного» видео.

"Я их разнесу в суде просто! Это настолько все постановочно!" — уверен Пашаев.

Как ранее сообщал «Рамблер», Пашаев рассказал, что Ефремов заявляет о своей невиновности в ДТП.
Актер подтвердил это в суде, заявив, что «ничего не помнит».
Позже он добавил, что «на 90 процентов уверен», что сидел на пассажирском сиденье, а на водительское кресло его «тащили».
Комментарии
Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , РИА Новости
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