В деле Ефремова заметили несостыковки

Адвокат обвиняемого по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев показал в эфире телеканала НТВ видео, которое, по его мнению, позволит "разнести" его оппонентов в суде.

Юрист утверждает, что нашел ряд "несостыковок" в деле актера. Так, по его словам, несмотря на большое количество камер наблюдения в центре Москвы , нет ни одной записи, на которой видно, как Ефремов едет к месту ДТП.

Адвокат настаивает на том, что перед поворотом на Садовое его подзащитный, возможно, заметил кого-то на тротуаре, остановился, вышел из машины, уступил руль неизвестному знакомому, а сам пересел на пассажирское место.

"Вот — камера, тут — камера, везде, на каждом шагу, а где видео? Именно в этой части, кто сел в машину? Где?" — спросил Пашаев.

Кроме того, адвокат заявил, что ролик с места ДТП — "фейк низкой пробы".

На кадрах, продемонстрированных юристом, видно, что Ефремов сидит на клумбе у дороги сразу после аварии в темной обуви, а когда вышел из машины, был в белых кроссовках.

"То есть, когда он добрался сюда, он быстро переобулся?" — поинтересовался адвокат.

Пашаев считает улики против Ефремова "постановкой низкого уровня".

"Я их разнесу в суде просто! Это настолько все постановочно!" — возмутился защитник.

Смертельная авария

Резонансное ДТП произошло в центре Москвы в начале июня. По версии следствия, Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров . От полученных травм он скончался в больнице следующим утром.

Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет заключения.

Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи.

Сначала актер признал вину, однако позже защита стала настаивать на том, что его не было за рулем в момент аварии. В суде по делу Ефремова выступил свидетель, утверждавший, будто видел за рулем другого мужчину. Однако сам он в этот момент был пьян. Кроме того, свидетель не видит одним глазом.