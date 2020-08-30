Пенсионер облил жену кислотой и покончил с собой

Ногинске 73-летний пенсионер облил свою супругу кислотой, после чего покончил с собой, сообщает «Московский комсомолец».

Мужчина и его 77-летняя супруга долгое время ссорились на бытовой почве, и 28 августа во время очередной ссоры произошел этот трагический инцидент.

Мужчина оставил предсмертную записку, в которой сообщал, что жена издевалась над ним и свела в могилу их дочь. Женщина была доставлена в больницу с ожогами 20% тела.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в Крыму 30 пьяных чеченцев с ножами вломились в дом к пенсионеру.

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