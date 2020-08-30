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В Подмосковье пенсионер облил жену кислотой и покончил с собой 

Общественная служба новостей и ещё 1 1 час назад
Пенсионер облил жену кислотой и покончил с собой
Фото: flickr.com
В Ногинске 73-летний пенсионер облил свою супругу кислотой, после чего покончил с собой, сообщает «Московский комсомолец».
Мужчина и его 77-летняя супруга долгое время ссорились на бытовой почве, и 28 августа во время очередной ссоры произошел этот трагический инцидент.
Мужчина оставил предсмертную записку, в которой сообщал, что жена издевалась над ним и свела в могилу их дочь. Женщина была доставлена в больницу с ожогами 20% тела.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в Крыму 30 пьяных чеченцев с ножами вломились в дом к пенсионеру.
Сообщение В Подмосковье пенсионер облил жену кислотой и покончил с собой появились сначала на Общественная служба новостей.
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Происшествия , Криминал , Московский комсомолец , Московская область , Ногинск
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