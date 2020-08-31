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Суд не смог отобрать присяжных по делу старших сестер Хачатурян 

Москва24 и ещё 10 1 час назад
Суд не смог отобрать присяжных по делу сестёр Хачатурян
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Мосгорсуд не смог с первого раза отобрать коллегию присяжных заседателей для рассмотрения с их участием уголовного дела двух старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Об этом сообщил ТАСС один из адвокатов сестер Алексей Липцер.

"Не смогли отобрать присяжных с первого раза. Отложили отбор на 5 октября за неявкой потерпевших при их желании участвовать лично", — рассказал адвокат.

По словам другого защитника Алексея Паршина, потерпевшие не могли явится в суд в понедельник из-за того, что заразились COVID-19.
Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года девушки в квартире по предварительном сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался. Мотивом для совершения преступления называется острая личная неприязнь, что девушки признали сами.
Они подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны родителя — это было подтверждено биологическими экспертизами. Ангелину и Крестину считают виновными в умышленном убийстве, а Мария может быть направлена на принудительное лечение. На момент совершения убийства отца ее признали невменяемой.
В ходе предварительных слушаний по уголовному делу девушкам продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Суд также дополнительно запретил им принимать участие в публичных массовых мероприятиях.
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Происшествия , Криминал , Мосгорсуд
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