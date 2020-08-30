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Приставы взыщут с экс-главы Минэкономразвития Улюкаева более 1 700 руб. долга 

ТАСС 55 минут назад
Улюкаева ищут судебные приставы
Фото: РИА Новости
Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев имеет задолженность перед судебными приставами на сумму более 1 700 рублей. Это следует из базы данных управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
В базе, размещенной на сайте ведомства, говорится, что бывший министр имеет задолженность в сумме 1 тыс. 760 рублей 4 копейки, которая образовалась после решения судебного участка 178 Мирового суда столичного района Раменки. Суть дела, после рассмотрения которого у экс-министра появился долг, не раскрывается.
15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина в размере $2 млн
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Происшествия , Алексей Улюкаев , Игорь Сечин , Минэкономразвития , Роснефть , Москва
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