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Источник: МВД продлило проверку в связи с госпитализацией Навального 

ТАСС 14 минут назад
МВД продлило проверку госпитализации Навального
Фото: ТАСС
Полицейские продлили проведение проверки после госпитализации Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время срок проверки продлен до 30 дней, то есть до 20 сентября, по результатам будет принято решение", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в связи с госпитализацией блогера в Омскую больницу следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу начата доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой.
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Происшествия , Алексей Навальный , МВД
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