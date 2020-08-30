МВД продлило проверку госпитализации Навального

Полицейские продлили проведение проверки после госпитализации Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время срок проверки продлен до 30 дней, то есть до 20 сентября, по результатам будет принято решение", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в связи с госпитализацией блогера в Омскую больницу следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу начата доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой.