Капитана полиции изнасиловал участковый в лесу

В Туле дознаватель отдела полиции (ОП) «Зареченский» обратилась в Следственный комитет России (СКР) и обвинила коллегу — участкового из того же ОП — в надругательстве. Об этом в воскресенье, 30 августа, со ссылкой на несколько источников сообщает региональный портал Myslo.

По словам потерпевшей, 31-летнего капитана полиции, подозреваемый — 27-летний старший лейтенант — совершил преступление в неслужебное время. Около 7:30 утра участковый запихнул дознавателя в багажник своей машины и вывез в лесополосу, находящуюся рядом с деревней Прудное. Там полицейский, по словам потерпевшей, надругался над ней.

В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей») УК РФ.