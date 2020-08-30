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Капитан российской полиции заявила о надругавшемся над ней в лесу участковом 

Lenta.ru 39 минут назад
Капитана полиции изнасиловал участковый в лесу
Фото: РИА Новости
В Туле дознаватель отдела полиции (ОП) «Зареченский» обратилась в Следственный комитет России (СКР) и обвинила коллегу — участкового из того же ОП — в надругательстве. Об этом в воскресенье, 30 августа, со ссылкой на несколько источников сообщает региональный портал Myslo.
По словам потерпевшей, 31-летнего капитана полиции, подозреваемый — 27-летний старший лейтенант — совершил преступление в неслужебное время. Около 7:30 утра участковый запихнул дознавателя в багажник своей машины и вывез в лесополосу, находящуюся рядом с деревней Прудное. Там полицейский, по словам потерпевшей, надругался над ней.
В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей») УК РФ.
26 августа сообщалось, что прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда республики, который оправдал двух полковников МВД по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции Уфы.
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Происшествия , СКР , МВД
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