Российская пенсионерка умерла в погоне за эвакуатором

Пожилая женщина в Казани разволновалась, увидев, как ее старенькую «Оку» забирает эвакуатор. Женщина на минуту зашла в аптеку, парковок рядом не было. Ее машину тут же стали увозить. Пенсионерка бежала и кричала, а потом упала на землю. Врачи констатировали смерть: видимо, резко поднялось артериальное давление.

Женщине стало плохо, когда она говорила с инспектором и просила его не забирать автомобиль. Лейтенант был непреклонен. Схватившись за сердце, 61-летняя владелица «Оки» умерла.

Инспекторы вызвали скорую помощь, но врачам оставалось лишь констатировать смерть. Предполагается, что женщина перенервничала, у нее не выдержало сердце.

Инцидент произошел 28 августа на перекрестке улиц Беломорская и Гудованцева в Казани. Женщине выписали штраф и забрали у нее машину. Причина — парковка в зоне действия знака «Остановка запрещена», пишет kazanfirst.

На этой улице везде стоят запрещающие парковку знаки, но при этом там находится много магазинов, аптек. У водителей безвыходное положение — им приходится ставить свои авто, нарушая правила, чтобы забежать в магазин.

Очевидцы делятся своей версией произошедшего. По их словам, инспекторов предупреждали о том, что владелец старенькой «Оки» может быть старичком-инвалидом, который просто вышел в магазин.

Молодой лейтенант ответил, что «жалоба поступила». «Жить тебе с этим до конца дней», — пишет мужчина в соцсетях.

«Там всегда паркуются машины. Не она одна. Там аптеки, цветочный, киоск. Больше негде парковаться. Женщина просто зашла в аптеку. И она не вышла к авто, она бежала и кричала: «Стойте, стойте!». Пусть вначале сделают парковочные места, а потом машину эвакуируют. Очень жалко женщину. Соболезную родным», — комментирует жительница Казани.

Прокуратура Казани организовала проверку по данному факту.