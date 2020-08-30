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В неисследованной пещере в Абхазии погиб российский спелеолог 

Российская Газета и ещё 2 10 минут назад
Российский спелеолог погиб в Абхазии
Фото: Российский союз спелеологов
В воскресенье в Абхазии подняли на поверхность тело погибшего при спуске в еще не исследованную пещеру под названием Интеграл в Гагрском районе соседней республики 49-летнего спелеолога Павла Демидова.
Об этом сообщается на официальной странице Российского союза спелеологов в соцсети "ВКонтакте".
Как выяснилось, трагедия произошла еще 23 августа. В этот день члены московской команды "Перово-Спелео" Павел Демидов и Андрей Шумейко приступили к изучению таинственной пещеры (сюда еще никогда не спускались исследователи), расположенной в горном массиве Арабика на Гагрском хребте Западного Кавказа.
Когда исследователи оказались на глубине 305 метров, произошел так называемый крупноглыбовый завал, уточнили в Российском союзе спелеологов. Шумейко удалось выбраться, а Демидов остался под камнями.
Сразу была организована операция по извлечению тела погибшего коллеги, которую возглавил опытный спелеолог Денис Провалов. К месту ЧП на машине было доставлено дополнительное проходческое оборудование и снаряжение. В базовый лагерь также прибыла еще одна группа специалистов.
И вот накануне тело Павла Демидова удалось достать из завала. По информации союза спелеологов, в данный момент специалисты заканчивают подготовку пещеры к транспортировке носилок с погибшим на поверхность.
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Происшествия , Павел Демидов , Абхазия
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