Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

В Петербурге цыгане похитили женщину и заставили переписать квартиру 

News.ru 27 минут назад
Цыгане похитили петербурженку и отобрали квартиру
Фото: ТАСС
Злоумышленники похитили 58-летнюю жительницу Санкт-Петербурга и принудили её переписать на них квартиру.
О случившемся сообщила сама потерпевшая. По её словам, похищение произошло на улице Народного Ополчения в мае 2020 года. Преступники ворвались в её квартиру, похитили и удерживали в течение четырёх дней. Они вынудили женщину подписать фальшивый договор купли-продажи и отдать ключи от жилья. Освободившись, она сразу же пошла к полицейским.
Недавно сотрудники правоохранительных органов поймали причастного к преступлению. Им оказался глава цыганской ОПГ. Его обнаружили в доме под Лугой. В настоящее время разыскиваются остальные участники группировки, передаёт «Регион онлайн».
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов Украины подозревают жителя города Борисполь в связи с похищением и покушением на изнасилование четырёхлетней девочки.
Видео дня. Телеведущая Первого канала отозвала иск к Кокорину и Мамаеву
News.ru: последние новости
В Портленде протестующие вновь подожгли здание Ассоциации полиции В Портленде протестующие вновь подожгли здание Ассоциации полиции Представитель главы Чечни в Ивановской области отправлен под арест Представитель главы Чечни в Ивановской области отправлен под арест Жертвами обрушения отеля в Китае стали 13 человек Жертвами обрушения отеля в Китае стали 13 человек
Происшествия , МВД , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дибров рассказал, как заработал хорошую пенсию
Дибров рассказал, как заработал хорошую пенсию
В центр Минска стягивают колонны силовиков и спецтехники
В центр Минска стягивают колонны силовиков и спецтехники
Трамп взбесился из-за звонка Путина
Трамп взбесился из-за звонка Путина
Россию втягивают в серьезный конфликт
Россию втягивают в серьезный конфликт
Видео
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение