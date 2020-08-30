Цыгане похитили петербурженку и отобрали квартиру

Злоумышленники похитили 58-летнюю жительницу Санкт-Петербурга и принудили её переписать на них квартиру.

О случившемся сообщила сама потерпевшая. По её словам, похищение произошло на улице Народного Ополчения в мае 2020 года. Преступники ворвались в её квартиру, похитили и удерживали в течение четырёх дней. Они вынудили женщину подписать фальшивый договор купли-продажи и отдать ключи от жилья. Освободившись, она сразу же пошла к полицейским.

Недавно сотрудники правоохранительных органов поймали причастного к преступлению. Им оказался глава цыганской ОПГ. Его обнаружили в доме под Лугой. В настоящее время разыскиваются остальные участники группировки, передаёт «Регион онлайн».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов Украины подозревают жителя города Борисполь в связи с похищением и покушением на изнасилование четырёхлетней девочки.