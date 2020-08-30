День рождения в ресторане закончился трагедией

Обрушение по неизвестным причинам здания двухэтажного ресторана в одном из отелей города Линьфэнь провинции Шаньси КНР унесло жизни как минимум 29 человек, ещё семь находятся в тяжёлом состоянии, а 21 гражданин получил лёгкие травмы, сообщает китайский ресурс «Хуаньцюван».

Обрушение произошло в субботу по неустановленным пока причинам. Эпицентром трагедии стал банкетный зал одного из отелей. На место происшествия незамедлительно выехали спасательные группы, которые начали извлекать пострадавших. Всего на месте работало восемь спасательных команд общей численностью почти 850 человек, а также около 20 единиц специального автотранспорта. За здоровье пострадавших боролись 100 медиков. Благодаря их общим усилиям из-под завалов были вызволены 59 человек, однако жизни 29 спасти не удалось.

Для расследования случившегося правительство провинции Шаньси создало специальную группу. В неё вошли представители правоохранительных, надзорных органов и ведомств, отвечающих за контроль в сфере общепита и других услуг.

Руководитель следственной группы уже заявил, что главными целями её работы будет скорейшее и максимально полное установление всех обстоятельств трагедии, в том числе причин разрушения здания и виновных лиц. По одной из неофициальных версий, банкетный зал мог обрушиться из-за полого пространства под ним, которое не выдержало веса конструкции.

Объявлено о том, что расследование под свой контроль взял Госсовет (правительство) КНР. Кабмин призвал провести максимально тщательное изучение всех обстоятельств дела, которое позволит в том числе разработать меры по недопущению повторения подобного впредь.