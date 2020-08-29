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В Крыму 30 нетрезвых чеченцев с ножами вломились к пожилому соседу 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами
Фото: РИА Новости
В поселке Каменка под Симферополем (Крым) 30 нетрезвых чеченцев вломились в дом к соседу. Об этом пишет издание «Подъем» со ссылкой на местных жителей.
Отмечается, что мужчины стали хозяйничать во дворе пожилого соседа, а на требования хозяина покинуть территорию начали оскорблять его. Когда на шум сбежались соседи, уроженцы Чечни вынули ножи и набросились на них.
Нападавших удалось прогнать — их избили камнями и садовым ведром. По словам соседей, мужчины недавно сняли в поселке дом, и живут там «общиной в 40 человек».

«Они и раньше вели себя агрессивно, но вторжение в чужой дом переполнило чашу терпения», — отметили собеседники издания.

В полицию стороны конфликта обращаться не стали.
Ранее, 15 августа, сообщалось, что в Крыму уроженцы Чечни избили охранников рынка за отказ пустить одного из них в туалет. Инцидент произошел в Евпатории. Нападавших было около 20 человек.
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Происшествия , Криминал , Республика Крым , Симферополь
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