В Крыму избили 30 пьяных чеченцев с ножами

В поселке Каменка под Симферополем Крым ) 30 нетрезвых чеченцев вломились в дом к соседу. Об этом пишет издание «Подъем» со ссылкой на местных жителей.

Отмечается, что мужчины стали хозяйничать во дворе пожилого соседа, а на требования хозяина покинуть территорию начали оскорблять его. Когда на шум сбежались соседи, уроженцы Чечни вынули ножи и набросились на них.

Нападавших удалось прогнать — их избили камнями и садовым ведром. По словам соседей, мужчины недавно сняли в поселке дом, и живут там «общиной в 40 человек».

«Они и раньше вели себя агрессивно, но вторжение в чужой дом переполнило чашу терпения», — отметили собеседники издания.

В полицию стороны конфликта обращаться не стали.

Ранее, 15 августа, сообщалось, что в Крыму уроженцы Чечни избили охранников рынка за отказ пустить одного из них в туалет. Инцидент произошел в Евпатории. Нападавших было около 20 человек.