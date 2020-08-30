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Почти 20 человек задержали в Портленде из-за беспорядков 

ТАСС и ещё 6 35 минут назад
Почти 20 человек задержали в Портленде из-за беспорядков
Фото: EPA
Полиция американского города Портленд задержала по меньшей мере 19 участников уличных акций протеста после поджога здания. Об этом в субботу сообщили правоохранительные органы города.
По информации, представленной в пресс-релизе, участники беспорядков в ночь с пятницы на субботу подожгли здание Ассоциации полиции Портленда и начали бросаться в представителей охраны правопорядка различными предметами, в том числе камнями. Несколько сотрудников полиции получили травмы.
Последние недели наиболее масштабные акции наблюдаются в Портленде, куда по решению администрации США направили сотрудников федеральных силовых ведомств. Они принимают участие в разгоне участников беспорядков.
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Происшествия , В мире , МВД , Администрация США
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