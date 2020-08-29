Ему всего 16: в убийстве девочки заподозрили подростка

В Пермском крае задержали подростка, подозреваемого в убийстве 10-летней девочки. Об этом сообщает пермское управление СКР.
«Следствием установлен подозреваемый в совершении преступления в отношении малолетней. Им оказался 16-летний житель Чусовского района, ранее судимый за преступление имущественного характера», — сказано в сообщении ведомства.
Подозреваемый задержан, скоро ему предъявят обвинение.
Следователи намерены также выяснить условия жизни и воспитания девочки в семье
Малолетняя жительница Чусовского района пропала этим летом без вести. Накануне её тело с признаками насильственной смерти нашли в зарослях, в 150 метрах от дома, где она проживала.
Ранее «Рамблер» сообщал, что следователи возбудили уголовное дело после того, как в бассейне Перми утонула шестилетняя девочка.