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16-летнего подростка заподозрили в убийстве 10-летней девочки 

Майк Габриелян 21 минуту назад
Ему всего 16: в убийстве девочки заподозрили подростка
Фото: РИА Новости
В Пермском крае задержали подростка, подозреваемого в убийстве 10-летней девочки. Об этом сообщает пермское управление СКР.

«Следствием установлен подозреваемый в совершении преступления в отношении малолетней. Им оказался 16-летний житель Чусовского района, ранее судимый за преступление имущественного характера», — сказано в сообщении ведомства.

Подозреваемый задержан, скоро ему предъявят обвинение.
Следователи намерены также выяснить условия жизни и воспитания девочки в семье
Малолетняя жительница Чусовского района пропала этим летом без вести. Накануне её тело с признаками насильственной смерти нашли в зарослях, в 150 метрах от дома, где она проживала.
Ранее «Рамблер» сообщал, что следователи возбудили уголовное дело после того, как в бассейне Перми утонула шестилетняя девочка.
Происшествия , Пермский Край
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