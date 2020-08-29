Ему всего 16: в убийстве девочки заподозрили подростка

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«Следствием установлен подозреваемый в совершении преступления в отношении малолетней. Им оказался 16-летний житель Чусовского района, ранее судимый за преступление имущественного характера», — сказано в сообщении ведомства.

Подозреваемый задержан, скоро ему предъявят обвинение.

Следователи намерены также выяснить условия жизни и воспитания девочки в семье

Малолетняя жительница Чусовского района пропала этим летом без вести. Накануне её тело с признаками насильственной смерти нашли в зарослях, в 150 метрах от дома, где она проживала.