Львицы растерзали спасшего их хозяина 

Две львицы убили спасшего их много лет назад хозяина. Инцидент произошел в ЮАР . На утренней прогулке животные внезапно набросились на 68-летнего Уэста Мэтьюсона и растерзали его. Жена пыталась спасти мужчину, но было поздно, пишет The Telegraph.

Невестка погибшего заявила, что 180-килограммовые львицы не пытались съесть хозяина. Они просто решили поиграть с ним в «жестокую игру». По её словам, причина смерти станет известна после вскрытия.

Также выяснилось, что в 2017 году эти же львицы напали на человека и растерзали его. Однако Мэтьюсон тогда заявил, что они не виноваты и являются «дружелюбными».

После нынешнего смертельного нападения зверей обездвижили и перевезли в приют. Их хотят выпустить в дикую природу.

Семья мистера Мэтьюсона управляет сафари-компанией в городе Хоэдспруит (провинция Лимпопо, ЮАР).

Мэтьюсон спас львиц, когда те находились на охотничьей ферме. Он самостоятельно вырастил их и держал на ферме.