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Судьба Белоруссии. Главное

Львицы растерзали спасшего их хозяина 

Майк Габриелян 11 минут назад
Львицы растерзали спасшего их хозяина
Фото: @dailystar
Две львицы убили спасшего их много лет назад хозяина. Инцидент произошел в ЮАР. На утренней прогулке животные внезапно набросились на 68-летнего Уэста Мэтьюсона и растерзали его. Жена пыталась спасти мужчину, но было поздно, пишет The Telegraph.
Невестка погибшего заявила, что 180-килограммовые львицы не пытались съесть хозяина. Они просто решили поиграть с ним в «жестокую игру». По её словам, причина смерти станет известна после вскрытия.
Также выяснилось, что в 2017 году эти же львицы напали на человека и растерзали его. Однако Мэтьюсон тогда заявил, что они не виноваты и являются «дружелюбными».
После нынешнего смертельного нападения зверей обездвижили и перевезли в приют. Их хотят выпустить в дикую природу.
Семья мистера Мэтьюсона управляет сафари-компанией в городе Хоэдспруит (провинция Лимпопо, ЮАР).
Мэтьюсон спас львиц, когда те находились на охотничьей ферме. Он самостоятельно вырастил их и держал на ферме.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Италии четыре тигра убили дрессировщика за час до начала очередного представления.
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Происшествия , Daily Telegraph , ЮАР
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