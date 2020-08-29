Известного актера обокрали возле "Ленкома"

По данным телеканала, вечером 28 августа Янклович вышел из здания театра на Малой Дмитровке и пошел к остановке. Затем, когда артист заходил в салон автобуса, его неожиданно начал подталкивать к двери незнакомый мужчина. Янклович почувствовал, как у него дернулась сумка, и решил проверить ее содержимое. Выяснилось, что пропало портмоне, в котором лежали 2 тысячи долларов и 60 тысяч рублей.