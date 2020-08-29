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Число жертв обрушения здания в Китае возросло до 17 

News.ru и ещё 26 1 час назад
Число жертв обрушения здания в Китае возросло до 17
Фото: globallookpress.com
Согласно последним данным, по меньшей мере 17 человек погибли в результате обрушения ресторана и отеля в Китае. Из-под обломков извлечены тела жертв и почти 30 пострадавших.
Инцидент произошёл утром 29 августа в районе Сянфэнь города Линьфэнь в провинции Шаньси. В заведении проводился банкет по случаю дня рождения.
Семь человек получили тяжёлые травмы, ещё более двух десятков посетителей отделались лёгкими повреждениями.
В разборе завалов задействованы свыше 700 человек. Наряду со спасателями на месте происшествия работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Причина обрушения заведения устанавливается, сообщает издание Mirror.
Ранее NEWs.ru пиал, что в Китае погибли 10 человек в результате обрушения гостиницы. Здание отеля использовалось для проживания людей, которых помещали на карантин из-за эпидемии коронавируса.
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Происшествия , Азия , Катастрофы , Пожары , Китай
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