Число жертв обрушения здания в Китае возросло до 17 

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Согласно последним данным, по меньшей мере 17 человек погибли в результате обрушения ресторана и отеля в Китае . Из-под обломков извлечены тела жертв и почти 30 пострадавших.

Инцидент произошёл утром 29 августа в районе Сянфэнь города Линьфэнь в провинции Шаньси. В заведении проводился банкет по случаю дня рождения.

Семь человек получили тяжёлые травмы, ещё более двух десятков посетителей отделались лёгкими повреждениями.

В разборе завалов задействованы свыше 700 человек. Наряду со спасателями на месте происшествия работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Причина обрушения заведения устанавливается, сообщает издание Mirror.

Ранее NEWs.ru пиал, что в Китае погибли 10 человек в результате обрушения гостиницы. Здание отеля использовалось для проживания людей, которых помещали на карантин из-за эпидемии коронавируса.