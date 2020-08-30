ЧП в Китае: Число умерших выросло

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Число жертв обрушения двухэтажного отеля в китайской провинции Шаньси выросло до 29 человек, поисково-спасательные работы завершены, сообщает агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о 17 погибших.

Обрушение двухэтажного здания гостиницы произошло в субботу утром около 9.40 по местному времени (4.40 мск) в уезде Сянфэнь городского округа Линьфэнь китайской провинции Шаньси. Пока причина обрушения не установлена.

Агентство сообщает, что поисково-спасательные работы завершились в ночь на воскресенье.

В общей сложности спасатели нашли под завалами 57 человек, из них 29 погибших, семь человек — с тяжелыми травмами и 21 человек — с незначительными. В настоящее время жизни тяжело пострадавших угрозы нет, им оказывается медицинская помощь.

После завершения спасательной операции была создана комиссия по расследованию обстоятельств происшествия.