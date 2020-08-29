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Судьба Белоруссии. Главное

Из-за конфликта между соседями в Кузбассе погиб мужчина и пострадали ребенок 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 33 минуты назад
Конфликт соседей в Кузбассе закончился трагедией
Фото: ТАСС
Мужчина погиб от огнестрельного ранения, 14-летний подросток ранен в городе Топки Кемеровской области из-за конфликта с соседом, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный СК.

«28 августа поступило сообщение об обнаружении рядом с одним из частных домов в городе Топки тела 38-летнего мужчины с огнестрельным ранением груди, с этого же адреса с огнестрельным ранением плеча госпитализирован 14-летний мальчик. По данному факту следственными органами СК по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом)», — передает РИА «Новости» сообщение СК.

По версии следствия, у семьи потерпевшего давний конфликт с соседями. Уточняется, что 72-летний мужчина, спрятав охотничье ружье под одеждой, подошел к дому соседей, где у него началась словесная перепалка с хозяйкой, после чего он ударил ее. Женщина закричала и попросила сына, находившегося рядом, позвать отца. Супруг выбежал из дома, в это время сосед несколько выстрелил из ружья в их сторону.

«Очевидцы-соседи вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. 38-летний мужчина от полученного огнестрельного ранения скончался на месте, 14-летний мальчик госпитализирован с огнестрельным ранением плеча. Злоумышленник был задержан, в настоящее время с ним работает следователь», — уточняет ведомство.

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Происшествия , Криминал , РИА Новости , Кемеровская Область
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