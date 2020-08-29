Конфликт соседей в Кузбассе закончился трагедией

«28 августа поступило сообщение об обнаружении рядом с одним из частных домов в городе Топки тела 38-летнего мужчины с огнестрельным ранением груди, с этого же адреса с огнестрельным ранением плеча госпитализирован 14-летний мальчик. По данному факту следственными органами СК по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом)», — передает РИА «Новости» сообщение СК.
«Очевидцы-соседи вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. 38-летний мужчина от полученного огнестрельного ранения скончался на месте, 14-летний мальчик госпитализирован с огнестрельным ранением плеча. Злоумышленник был задержан, в настоящее время с ним работает следователь», — уточняет ведомство.