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Суд вынес приговор обезглавившему 14-летнюю дочь иранцу 

Lenta.ru 3 часа назад
Суд вынес приговор обезглавившему 14-летнюю дочь
Фото: Pixabay.com
Суд вынес приговор иранцу, который обезглавил свою 14-летнюю дочь за попытку сбежать с мужчиной в два раза старше ее. Мать девочки требовала смертной казни для мужчины, однако ему дали всего девять лет тюрьмы. Об этом пишет Daily Mail.
Женщина подчеркнула, что не хочет возвращения мужа в деревню после заключения. По ее словам, приговор поверг ее и ее семью у жас.
Как отмечает газета, закон Ирана не предусматривает смертной казни за убийство дочери отцом. Наказание за подобное преступление предусматривает только штраф или тюремный срок.
Резонансный случай произошел в мае этого года. Иранец, по его словам, совершил убийство чести — отрубил голову девочке, пока та спала. По данным следствия, она хотела сбежать с мужчиной на 15 лет старше ее после того, как отец отказался выдать ее замуж. Девочка уверяла местных властей, что ей может грозить опасность по возвращении домой, однако те все же передали несовершеннолетнюю отцу.
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Происшествия , Криминал
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