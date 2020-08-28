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Российский следователь взялся вести дело изнасилованной и убитой им же школьницы 

Lenta.ru 20 минут назад
Следователь вел дело изнасилованной им же школьницы
Фото: Telegram-канал Life Shot
В Иркутской области следователь изнасиловал и убил школьницу, а затем сам же взялся за расследование преступлений. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на информированный источник.
В марте 2007 года в поселке Балаганск обнаружили тело девятиклассницы. Расследование поручили местному следователю Алексею Торопу. Он заявил, что раскрыть преступление и найти убийцу ему не удалось и вскоре уволился со службы и занялся адвокатской деятельностью.
Недавно следователи вновь занялись этим делом и установили, что преступления совершил сам Тороп. Вместе с другом он изнасиловал школьницу, а затем задушил девушку и спрятал тело.
Кроме того, Алексея Торопа подозревают еще в нескольких эпизодах изнасилования. С 2017 года экс-следователь несколько раз насиловал девочку, которой на данный момент нет 14 лет.
Бывший следователь и его сообщник арестованы. Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Изнасилование».
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Происшествия , Балаганск , Иркутская Область
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