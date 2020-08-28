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Суд арестовал экс-главу РКК «Энергия» Солнцева по делу о хищении свыше 1 млрд рублей 

ТАСС 19 минут назад
В Москве арестован экс-глава РКК «Энергия»
Фото: ТАСС
Бабушкинский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего гендиректора Ракетно-космической корпорации (РКК, входит в Роскосмос) "Энергия" Владимира Солнцева, обвиняемого в хищении свыше 1 млрд руб. на поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля Международной космической станции. Об сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемого Солнцева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 октября", — огласила постановление судья Наталья Курышева. В ближайшее время суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении других фигурантов дела.

"Фигуранты дела о хищении свыше 1 млрд рублей Игнаткин, Морозов и Стапович скрылись от следствия и объявлены в розыск", — огласила материалы дела судья.
Экс-глава РКК "Энергия" Солнцев не признал вину в хищении, сообщила судья Бабушкинского суда Москвы.
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Происшествия , Владимир Солнцев , Роскосмос , РКК Энергия , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва
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