В Москве арестован экс-глава РКК «Энергия»

"Избрать в отношении обвиняемого Солнцева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 октября", — огласила постановление судья Наталья Курышева. В ближайшее время суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении других фигурантов дела.