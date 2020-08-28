Российская семья жила с трупом ради пенсии 

Семья москвичей полтора месяца жила с трупом бабушки, чтобы не лишаться ее пенсии, пишет «Московский комсомолец»

73-летняя пенсионерка, в прошлом преподаватель музыкальной школы, проживала в квартире в столичном районе Отрадное с 53-летней дочерью и 15-летней правнучкой. Пожилая женщина все силы отдавала воспитанию правнучки, следила за ее успеваемостью в школе, обучала музыке и английскому языку.

У дочери пенсионерки имелись проблемы с алкоголем, внучка, оставившая дочь на попечение бабушки, проживала отдельно и судьбой ребенка не интересовалась.

Последний раз соседи видели пенсионерку в середине июля, а через некоторое время начали ощущать из ее квартиры неприятный запах. На звонки в дверь никто не выходил. При этом дочь и правнучка периодически появлялись на улице.

27 августа жильцы дома все же решились вызвать участкового и взломать дверь подозрительной квартиры. Внутри полицейские обнаружили мумифицированные останки женщины. Ее дочь пыталась убедить пришедших, что мама просто устала и прилегла.

Эксперты определили, что женщина скончалась около полутора месяцев назад. Предположительно, у нее случился инсульт, и она несколько раз ударилась головой о мебель. Родственники уложили ее на кровать, но скорую помощь вызывать не стали. Возможно, члены семьи побоялись лишиться пенсии, на которую они все жили.

Правнучке умершей оказывается психологическая помощь — после случившегося она с трудом разговаривает и находится в заторможенном состоянии.

В апреле, как сообщал «Рамблер», полицейские обнаружили мумифицированные тела двух братьев-пенсионеров в квартире в Москве. Они, согласно предварительным данным, совершили самоубийство тремя месяцами ранее.