Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео 

Пьяные женщины продолжают конфликтовать с таксистами и выдавать шедевральные высказывания в порыве гнева. На этот раз пассажир и водитель поссорились в Москве . Сильно пьяная женщина отказывалась платить водителю такси и в течение 10 минут сыпала угрозами и оскорблениями. Ее самая ходовая фраза за время словесной перепалки — "я москвичка", скорее всего станет очередным мемом наравне с "яжмать" и "вези меня, мразь".

"Ты бабки свои не получишь, потому что ты *****, а я москвичка. Ты довез меня бесплатно", — обосновывала свою позицию москвичка. Концерт продолжался, пока за женщиной не приехал муж и не забрал ее. Мужчина при этом рассчитался с таксистом.