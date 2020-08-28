Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео 

Вадим Дроздов 17 минут назад
Пьяные женщины продолжают конфликтовать с таксистами и выдавать шедевральные высказывания в порыве гнева. На этот раз пассажир и водитель поссорились в Москве. Сильно пьяная женщина отказывалась платить водителю такси и в течение 10 минут сыпала угрозами и оскорблениями. Ее самая ходовая фраза за время словесной перепалки — "я москвичка", скорее всего станет очередным мемом наравне с "яжмать" и "вези меня, мразь".
"Ты бабки свои не получишь, потому что ты *****, а я москвичка. Ты довез меня бесплатно", — обосновывала свою позицию москвичка. Концерт продолжался, пока за женщиной не приехал муж и не забрал ее. Мужчина при этом рассчитался с таксистом.
Происшествия , Видео , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский музыкант отказался от выданного Зеленским ордена
Украинский музыкант отказался от выданного Зеленским ордена
Доказана теория о пожирающих звезды черных дырах
Доказана теория о пожирающих звезды черных дырах
Момент взрыва в доме в Ярославле попал на видео
Момент взрыва в доме в Ярославле попал на видео
«Причина рака мозга»: чем опасны беспроводные наушники
«Причина рака мозга»: чем опасны беспроводные наушники
Видео
Опубликовано видео открытия трассы «Таврида»
01:52
Опубликовано видео открытия трассы «Таврида»
Общество
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение