Установлена причина гибели метростроевца в Петербурге 

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Прокуратура Петербурга установила причину ЧП, из-за которого один метростроитель погиб, а второй получил травмы во время проведения работ на стройплощадке новой станции метро «Большой проспект» («Горный институт») в июне 2020 года.

Несчастный случай произошел из-за использования технического устройства с истекшим сроком эксплуатации. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Напомним, ЧП произошло днем 8 июня на строительной площадке новой станции метро Лахтинско-Правобережной линии. Во время работ по монтажу ригельного подкрепления сорвался рабочий.

По данным следствия, во время производства работ на строящейся станции «Горный институт» были нарушены правила безопасности, в результате чего произошло опрокидывание строительной люльки. Один рабочий скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений, другой потерпевший был госпитализирован.

«Установлено, что несчастный случай на строительном объекте на Большом проспекте Васильевского острова Санкт-Петербурга, произошел из-за нарушения законодательства о промышленной безопасности, в связи с незаконным использованием технического устройства с истекшим сроком эксплуатации», — заявили в ведомстве.

Прокуратура Петербургского метрополитена направила материалы проверки в следственные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой.