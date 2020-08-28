В Краснодаре неизвестные бросили из окна на тротуар коктейль Молотова. На видео с камер наблюдения видно, как на проходящую вдоль дома девушку, разговаривающую по телефону, летит бутылка с зажигательной смесью. К счастью, злоумышленники промахнулись и коктейль Молотова пролетел в метре от головы прохожей, попал в припаркованную машину, отскочил на асфальт и загорелся. Полиция уже ищет виновников этого происшествия. Удивительно, но они не попадут под уголовную ответственность, потому что никто в результате их действий не пострадал. Им грозит лишь административная статья и штраф за порчу чужого имущества.
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
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