Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Появилось видео броска коктейля Молотова из окна 

Вадим Дроздов 39 минут назад
В Краснодаре неизвестные бросили из окна на тротуар коктейль Молотова. На видео с камер наблюдения видно, как на проходящую вдоль дома девушку, разговаривающую по телефону, летит бутылка с зажигательной смесью. К счастью, злоумышленники промахнулись и коктейль Молотова пролетел в метре от головы прохожей, попал в припаркованную машину, отскочил на асфальт и загорелся. Полиция уже ищет виновников этого происшествия. Удивительно, но они не попадут под уголовную ответственность, потому что никто в результате их действий не пострадал. Им грозит лишь административная статья и штраф за порчу чужого имущества.
Происшествия , Видео , Краснодар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Раскрыты обстоятельства странной смерти Андрея Панина
Раскрыты обстоятельства странной смерти Андрея Панина
Гармаш стал новым подозреваемым по делу Ефремова
Гармаш стал новым подозреваемым по делу Ефремова
«Будет другой человек»: страшный прогноз для Навального
«Будет другой человек»: страшный прогноз для Навального
Видео
Опубликовано видео открытия трассы «Таврида»
01:52
Опубликовано видео открытия трассы «Таврида»
Общество
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение