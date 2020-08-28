В Подмосковье задержаны испортившие воду в фонтане вандалы 

Сотрудники полиции городского округа Серпухов по горячим следам задержали юношу и девушку, которые на Привокзальной площади города вылили в фонтан моющее средство. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области

Процесс правонарушения был полностью зафиксирован видеокамерами наблюдения системы «Безопасный регион». Двое молодых людей вылили в фонтан содержимое двух бутылок с моющим средством. Образовалась обильная пена, распространившаяся за пределы фонтана и создавшая аварийную ситуацию. Нарушители были задержаны.

В содеянном хулиганы признались и уверяют, что очень раскаиваются. Объяснить свой поступок 28-летний житель Калужской области и 19-летняя местная жительница не смогли. Ущерб от их действий составил более 55 тысяч рублей, поэтому наказание предстоит серьезное. В отношении 28-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ст. 214 УК РФ «Вандализм». К тому же, он ранее уже привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте.