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В Подмосковье задержаны испортившие воду в фонтане вандалы 

Вести Подмосковья и ещё 6 2 часа назад
В Подмосковье задержаны испортившие воду в фонтане вандалы
Фото: камеры видеонаблюдения
Сотрудники полиции городского округа Серпухов по горячим следам задержали юношу и девушку, которые на Привокзальной площади города вылили в фонтан моющее средство. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Процесс правонарушения был полностью зафиксирован видеокамерами наблюдения системы «Безопасный регион». Двое молодых людей вылили в фонтан содержимое двух бутылок с моющим средством. Образовалась обильная пена, распространившаяся за пределы фонтана и создавшая аварийную ситуацию. Нарушители были задержаны.
В содеянном хулиганы признались и уверяют, что очень раскаиваются. Объяснить свой поступок 28-летний житель Калужской области и 19-летняя местная жительница не смогли. Ущерб от их действий составил более 55 тысяч рублей, поэтому наказание предстоит серьезное. В отношении 28-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ст. 214 УК РФ «Вандализм». К тому же, он ранее уже привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
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Комментарии
Происшествия , Московская область , Серпухов
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