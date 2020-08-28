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Раскрыт многократный рост дел о госизмене в России 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Раскрыт многократный рост дел о госизмене в России
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»
К 2019 году количество осужденных за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства превысило 2,6 тысяч, в то время как с 2003 по 2007 год по этим статьям было наказано лишь 276 человек. Такие данные в пятницу, 28 августа, приводит Znak.com со ссылкой на статистику судимостей Верховного суда.
Как отмечает издание, резкий рост судимостей за госизмену, шпионаж, разглашение гостайны, экстремизм и создание экстремистского сообщества отмечен в 2008 году. Тогда были осуждены 143 человека против 84 в 2007 году.
Рекордно высокий показатель был зафиксирован в 2017 году, когда по этим статьям проходило 645 человек.
Ранее Генерал ФСБ рассказал о росте дел о госизмене после присоединения Крыма. «Не все из тех, кто живет в Крыму, были в восторге от присоединения к России. У многих родственники на Украине, они солидарны с этой страной в вопросах внешней политики и встают на путь помощи украинским спецслужбам», — объяснил Александр Михайлов.
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Происшествия , Александр Михайлов , ФСБ
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