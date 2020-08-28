Раскрыт многократный рост дел о госизмене в России 

К 2019 году количество осужденных за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства превысило 2,6 тысяч, в то время как с 2003 по 2007 год по этим статьям было наказано лишь 276 человек. Такие данные в пятницу, 28 августа, приводит Znak.com со ссылкой на статистику судимостей Верховного суда.

Как отмечает издание, резкий рост судимостей за госизмену, шпионаж, разглашение гостайны, экстремизм и создание экстремистского сообщества отмечен в 2008 году. Тогда были осуждены 143 человека против 84 в 2007 году.

Рекордно высокий показатель был зафиксирован в 2017 году, когда по этим статьям проходило 645 человек.