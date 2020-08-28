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Россиянин избил фельдшера скорой во время оказания помощи его матери 

Lenta.ru 33 минуты назад
Стал швырять об стены: россиянин жестоко избил фельдшера
Фото: РИА Новости
Житель Энгельса избил фельдшера скорой, которая оказывала медицинскую помощь его матери, сообщает «Саратов 24».
Бригада приехала на вызов к женщине и начала проводить лечение, когда домой пришел сын пациентки и начал мешать медработникам. Фельдшер попросила мужчину отодвинуться, чтобы она сделала внутривенный укол, на что он среагировал агрессивно, начал оскорблять ее, а потом набросился с кулаками. Медики поспешили уйти из квартиры, но россиянин догнал их, схватил обидчицу и стал швырять об стены. Добежав до машины, бригада заблокировала двери изнутри, и нападавший начал вырывать ручки автомобиля. В итоге скорой удалось уехать, пострадавшая позвонила в полицию.
Фельдшер написала заявление на мужчину и сняла побои. У нее диагностированы ушиб плечевого сустава и множественные гематомы.
Издание отмечает, что несколькими днями ранее 47-летний житель села Узморье Энгельсского района вызвал скорую из-за давления и ударил приехавшего фельдшера головой в нос, из-за чего женщина упала и потеряла сознание. Мужчина был задержан.
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