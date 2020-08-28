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Российских полицейских осудили за пытки инвалида электрошокером 

Lenta.ru 3 часа назад
Российских полицейских осудили за пытки инвалида
Фото: ТАСС
В республике Саха (Якутия) вынесен приговор бывшему начальнику отдела полиции по Усть-Майскому району Валерию Александрову и бывшему оперуполномоченному отдела Сергею Кутовому, которые пытали инвалида электрошокером, требуя сознаться в преступлении. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).
Как установил суд, 6 октября 2018 года подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения прибыли в частное домовладение, где проживал инвалид, которого ранее заподозрили в хранении незарегистрированного оружия. Полицейские требовали признательных показаний, но мужчина наотрез отказался их давать. Тогда сотрудники правоохранительных органов принялись избивать его. Потерпевшему нанесли множество ударов кулаками и ногами по лицу и телу.
После этих манипуляций ему снова предложили сознаться в преступлении, но мужчина не согласился оговорить себя. Тогда Валерий Александров не менее пяти раз поразил потерпевшего с помощью электрошокера в бедро. После отъезда силовиков, потерпевший обратился в больницу, где рассказал о случившемся. Медики сообщили об этом в надзорные органы, и была начата проверка.
На следующий день Александров и Кутовой снова появились у дома потерпевшего. Они приказали написать заявление о прекращении проверки, мужчина подчинился, написал заявление и отдал его полицейским.
СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). Начальника отдела Валерия Александрова суд приговорил к четырем годам колонии общего режима. Оперативник Кутовой получил три года и шесть месяцев колонии. Осужденных лишили специальных званий, им запрещено работать в полиции в течение двух лет после освобождения.
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Происшествия , СКР , МВД , ФСИН , Республика Саха (Якутия)
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