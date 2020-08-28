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Украинский депутат похитил семью иностранцев и держал их у себя в подвале 

Украина.ру 1 час назад
Депутат запер семью иностранцев у себя в подвале
Фото: Facebook
На Закарпатье депутат сельского совета возглавлял группировку, которая похитила и удерживала в подвале семью туристов из-за рубежа с двумя детьми. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщило издание Politeka со ссылкой на МВД Украины.
По словам правоохранителей, банда была задержана еще в декабре 2019 года. Преступники напали на семью иностранцев, забрали у них деньги, одежду, документы и мобильные телефоны. Чтобы пострадавшие не сообщили о произошедшем, их бросили в подвал.
Одному из иностранцев удалось сбежать и обратиться за помощью к полицейским. При этом в МВД сообщили, что на тот момент подготовка к операции по освобождению заложников и задержанию преступников шла полным ходом.
Организатором преступной группировки оказался депутат одного из поселковых советов. Ему и двум его подельникам сообщили о подозрении в разбое и незаконном лишении свободы. Один из задержанных находится под домашним арестом, двое — в СИЗО.
Если вина злоумышленников будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.
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Происшествия , МВД , ФСИН
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