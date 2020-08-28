Генерал ФСБ раскрыл приемы вербовки американцев

По его словам, чаще всего мотивом к работе на иностранное государство становятся деньги или амбиции.

Как уточнил генерал-майор запаса, обладателей действительно ценной информации мало, и в них заинтересована любая страна. Это, по словам Михайлова, позволяет оперативно и из первых рук получать данные о планах иностранного государства, о его вооруженных силах.