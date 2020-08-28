Генерал ФСБ раскрыл приемы вербовки американцев

Ранее сообщалось, что в США бывший спецназовец Питер Деббинс, арестованный по подозрению в работе на российскую разведку, признался в сотрудничестве с ГРУ
. Он работал в области оборонного производства, связанного с кибербезопасностью. Деббинса обвиняют в том, что во время его службы в отряде по борьбе с химической, биологической, радиационной и ядерной угрозой, он сообщал российским спецслужбам о местах работы своего подразделения в Южной Корее, Азербайджане и Грузии. Кроме того, он делился с россиянами именами своих коллег, которые могли бы пойти на сотрудничество.