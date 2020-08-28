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Генерал ФСБ раскрыл приемы вербовки американцев

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
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Генерал-майор запаса ФСБ России Александр Михайлов ответил на вопрос о том, как российские спецслужбы вербуют американцев. Его слова в пятницу, 28 августа, приводит радиостанция «Говорит Москва».
Генерал ФСБ раскрыл приемы вербовки американцев
Фото: РТ на русском / YouTubeРТ на русском / YouTube
По его словам, чаще всего мотивом к работе на иностранное государство становятся деньги или амбиции.
«Надо найти человека, который склонен даже не столько к измене, сколько к получению либо денег, либо реализации каких-то других своих идейно-политических амбиций», — объяснил Михайлов.
Как уточнил генерал-майор запаса, обладателей действительно ценной информации мало, и в них заинтересована любая страна. Это, по словам Михайлова, позволяет оперативно и из первых рук получать данные о планах иностранного государства, о его вооруженных силах.
Ранее сообщалось, что в США бывший спецназовец Питер Деббинс, арестованный по подозрению в работе на российскую разведку, признался в сотрудничестве с ГРУ. Он работал в области оборонного производства, связанного с кибербезопасностью. Деббинса обвиняют в том, что во время его службы в отряде по борьбе с химической, биологической, радиационной и ядерной угрозой, он сообщал российским спецслужбам о местах работы своего подразделения в Южной Корее, Азербайджане и Грузии. Кроме того, он делился с россиянами именами своих коллег, которые могли бы пойти на сотрудничество.
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Происшествия,Александр Михайлов,ГРУ,ФСБ,Радиостанция "Говорит Москва",
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