Военнослужащий поплатился за убийство таксиста

"Суд признал виновным военнослужащего одной из воинских частей рядового Б., который в сентябре 2019 года, не желая расплатиться за поездку, нанес более 20 ударов ножом, руками и ногами таксисту Л., от которых тот скончался на месте преступления. После этого военнослужащий погрузил труп в автомобиль Lada Vesta, отвез его в лесополосу и спрятал, автомашину сжег", — говорится в сообщении.