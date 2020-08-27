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Судьба Белоруссии. Главное

Пьяная астраханка заперла беременную дочь в горящем доме 

ИА Regnum 1 час назад
Пьяная россиянка заперла беременную дочь в горящем доме
Фото: РИА Новости
В Астраханской области задержали 61-летнюю женщину, которая пыталась поджечь свой дом с запертой в нём беременной дочерью. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Вечером 26 августа в дежурную часть позвонила девушка и рассказала, что нетрезвая мать заперла её и пытается поджечь дом снаружи, угрожая дочери расправой. Полицейские освободили 25-летнюю беременную астраханку и быстро потушили фасада двухэтажного деревянного дома — огонь не успел охватить здание.
Медицинское освидетельствование подтвердило, что мать девушки находилась в состоянии опьянения. Она устроила дочери скандал, заперла её в доме, облила стену керосином и подожгла. Никто не пострадал.
Женщину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Также в отношении неё возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
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Происшествия , Пожары , Астраханская Область
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