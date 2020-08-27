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Судьба Белоруссии. Главное

Водитель маршрутки жестко кинул на землю пенсионера 

Павел Тиунов 23 минуты назад
Водитель маршрутки жестко кинул на землю пенсионера
Фото: РИА Новости
Водитель маршрутного такси силой оттеснил пожилого человека и выкинул его сумку на колесиках, сообщает издание «Подъём». Полицейские начали проверку, а новороссийские чиновники пригрозили автомобилисту увольнением.
Инцидент произошел в Новороссийске на остановке около ТЦ «Красная площадь». На видео, опубликованном журналистами, видно, как молодой крепкий мужчина тянет сумку на колесиках, которую в свою очередь не отпускает пожилой мужчина.
Сделав резкий рывок, водитель маршрутки опрокинул пенсионера на землю, вырвав у него по всей видимости предмет спора. В следующую секунду сумка полетела на газон, а автомобилист спокойно удалился в сторону служебной машины.
По факту размещения видео в Сети новороссийские полицейские инициировали проведение проверки. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
В мэрии города результатов проверки похоже дожидаться не будут. Заммэра города Александр Яменсков заявил журналистам, что водителя отстранили от работы, а сейчас решается вопрос о расторжении договора его работодателя с управлением транспорта. Примечательно, что о причинах конфликта водителя с пенсионером пока ничего не известно.
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