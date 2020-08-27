Водитель маршрутки жестко кинул на землю пенсионера 

Водитель маршрутного такси силой оттеснил пожилого человека и выкинул его сумку на колесиках, сообщает издание «Подъём». Полицейские начали проверку, а новороссийские чиновники пригрозили автомобилисту увольнением.

Инцидент произошел в Новороссийске на остановке около ТЦ «Красная площадь». На видео, опубликованном журналистами, видно, как молодой крепкий мужчина тянет сумку на колесиках, которую в свою очередь не отпускает пожилой мужчина.

Сделав резкий рывок, водитель маршрутки опрокинул пенсионера на землю, вырвав у него по всей видимости предмет спора. В следующую секунду сумка полетела на газон, а автомобилист спокойно удалился в сторону служебной машины.

По факту размещения видео в Сети новороссийские полицейские инициировали проведение проверки. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

В мэрии города результатов проверки похоже дожидаться не будут. Заммэра города Александр Яменсков заявил журналистам, что водителя отстранили от работы, а сейчас решается вопрос о расторжении договора его работодателя с управлением транспорта. Примечательно, что о причинах конфликта водителя с пенсионером пока ничего не известно.