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Итальянский патруль обнародовал видео взрывающейся яхты с казахскими туристами 

Российская Газета 2 часа назад
Взрыв яхты с туристами в Италии попал на видео
Фото: скрин видео
Береговая охрана Италии обнародовала сделанную с патрульного вертолета видеосъемку, на которой зафиксирована гибель яхты 50-метровой LadyMM, ходившей под флагом Каймановых островов и направлявшейся с Капри на Сардинию.
На съемке видно горящее судно, которое в считанные секунды взрывается и уходит под воду.
На борту яхты было 17 человек, в том числе восемь туристов из Казахстана, а также девять членов экипажа. Все были спасены итальянской береговой охраной, в операции принимали участие два катера и вертолет.
Происшествие случилось у берегов Сардинии. Причины пожара на яхте выясняются.
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Происшествия , Италия
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