Россиянин обматерил гаишников в Сочи и поплатился

Telegram-канал Life Shot опубликовал видео с задержанием водителя, оскорбившего сочинских автоинспекторов. Дерзкий автолюбитель, по данным журналистов, оказался предпринимателем из Москвы

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появился ролик, в котором водитель люксового Мерседеса кроет матом остановившего его сотрудника ГИБДД

Журналисты выяснили, что видео было снято в Сочи. Автолюбитель проигнорировал требование правоохранителя об остановке. Завязалась погоня, в результате которой патрульный автомобиль протаранил дорогую иномарку. Нарушитель назвал автоинспектора «дебилом», пнул полицейскую машину, заявил, что сотруднику ГИБДД скоро придет «конец», пригрозил ему сексуальным насилием и посоветовал внимательнее посмотреть на госномер.

Позже в Сети был опубликован ролик с развитием событий. В кадре дебошир оказался запечатлен уже в окружении нескольких полицейских. Он отказался предъявлять правоохранителям водительское удостоверение и документы на машину. В результате полицейские положили нарушителя лицом на капот и заковали его руки в наручники.