Россиянин обматерил гаишников в Сочи и поплатился

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Кричал от боли: оскорбивший полицейских россиянин поплатился 

Павел Тиунов 15 минут назад
Telegram-канал Life Shot опубликовал видео с задержанием водителя, оскорбившего сочинских автоинспекторов. Дерзкий автолюбитель, по данным журналистов, оказался предпринимателем из Москвы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появился ролик, в котором водитель люксового Мерседеса кроет матом остановившего его сотрудника ГИБДД.
Журналисты выяснили, что видео было снято в Сочи. Автолюбитель проигнорировал требование правоохранителя об остановке. Завязалась погоня, в результате которой патрульный автомобиль протаранил дорогую иномарку. Нарушитель назвал автоинспектора «дебилом», пнул полицейскую машину, заявил, что сотруднику ГИБДД скоро придет «конец», пригрозил ему сексуальным насилием и посоветовал внимательнее посмотреть на госномер.
Позже в Сети был опубликован ролик с развитием событий. В кадре дебошир оказался запечатлен уже в окружении нескольких полицейских. Он отказался предъявлять правоохранителям водительское удостоверение и документы на машину. В результате полицейские положили нарушителя лицом на капот и заковали его руки в наручники.
Авторы Тelegram-канала «112» выяснили, что дебошира зовут Василий Андреев. Мужчина является столичным предпринимателем, недавно переехавшим в Сочи. В результате в отношении него было составлено несколько протоколов, а сам Андреев отправился на 15 суток в изолятор временного содержания.
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Происшествия , Видео , Василий Андреев , ГИБДД , Москва
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