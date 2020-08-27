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Судьба Белоруссии. Главное

Спасатели вызволили россиянку из ледяной ловушки в швейцарских Альпах 

Газета.Ru 1 час назад
«Первый случай чудесного спасения за последние 20 лет»
Фото: Газета.Ru
Российскую туристку спасли после того, как она упала в расщелину на леднике Гренц в Альпах. По данным спасателей, девушка в одиночку в шортах и без снаряжения отправилась на прогулку и провалилась в расщелину глубиной примерно 10-15 метров. Там она провела два дня, пока ее крики не услышала группа альпинистов, проходивших мимо. Несмотря на проведенное в горах время девушка отделалась лишь легким переохлаждением.
В Швейцарии спасатели вызволили российскую туристку, которая упала во время прогулки на леднике Гренц в Альпах. Об этом сообщила горно-спасательная служба Air Zermatt на своей странице в соцсети Facebook.
В сообщении говорится о том, что девушка несмотря на предупреждения сотрудников дома для альпинистов Монте-Роза, где она остановилась, отправилась в одиночку на ледник в шортах и без соответствующего снаряжения.
Во время прогулки она упала в расщелину глубиной примерно 10-15 метров. Там женщина находилась двое суток. Крики о помощи услышали альпинисты, оказавшиеся рядом — они вызвали спасателей.

«В тот день альпинисты прошли 4556 метров в направлении Capanna Margherita. по дороге, однако им пришлось сделать несколько обходов из-за многочисленных снежных ям на леднике. Спустя некоторое время они услышали крики о помощи и предупредили спасателей по номеру службы экстренной помощи 144», — отметили в службе спасения.

Там также добавили, что россиянка приехала одна — соответственно никто не сообщил о ее пропаже в правоохранительные органы. Ей очень повезло, что на нее наткнулись альпинисты, подчеркнули в Air Zermatt.
При этом пострадавшая не получила серьезных травм — несмотря на падение. Врачи диагностировали у нее «легкую степень переохлаждения» — температура ее тела была +34°C. Отмечается, что это первый в Air Zermatt «случай чудесного спасения за последние 20 лет».
Между тем 13 марта во Вьетнаме спасли туристов из России, которые дрейфовали на самодельном плоту в открытом море, писало местное издание VN Express.
По данным СМИ, инцидент произошел ночью 11 марта в акватории южной провинции Кьензянг. Местный житель заметил в районе острова Хон Че трех путешественников — двоих мужчин и одну женщину. После этого сразу сообщил о них спасателям, которым позже удалось извлечь их из воды и доставить на берег.
Впоследствии россиян передали в департамент иностранных дел провинции. Известно, что туристы намеревались добраться на маломерном судне до отдаленных островов, однако у плавсредства вышел из строя двигатель.
Незадолго до этого происшествие с путешественниками из России случилось в Грузии. Там, в феврале 2020 года, группа российских туристов попала под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. К их поискам подключилась местная спасательная служба, передавало грузинское информационное агентство InterpressNews со ссылкой на заявление пресс-службы Компании развития горных курортов.

«Группа российских туристов в Гудаури, недалеко от села Садзели, каталась в запретной зоне без надлежащих средств защиты, что привело к обрушению лавины», — говорилось в сообщении компании.

Спасательная группа Гудаури оперативно отреагировала на случившееся. В результате спасли трех туристов. Спустя несколько дней сотрудники спасательной службы Грузии обнаружили тело россиянки, которая попала под лавину.
В компании указали на необходимость соблюдения туристами правил безопасности: не заходить на запрещенные территории, следовать указаниям администрации курортов и кататься на подготовленных, безопасных трассах.
В неприятные ситуации россияне попадают не только за границей. Так, в декабре 2019 года на севере Свердловской области сотрудники МЧС спасли двух туристов, которые не смогли самостоятельно спуститься с гор, потому что один из них сломал ногу.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, сигнал о помощи поступил 1 декабря. На помощь туристам выехала группа спасателей поисково-спасательного отряда Карпинска, которая смогла определить их координаты.
В районе горы Косьвинский Камень есть устойчивая сотовая связь, поэтому туристы находились на постоянной связи с поисково-спасательным отрядом. Совместно со спасателями на место выехала бригада скорой медицинской помощи, которая ожидала у подножия горы.
В 14.10 группа спасателей прибыла в поселок Кытлым. В 14.30 она выдвинулась на снегоходе в сторону Косьвинского камня. Подъем занял почти три часа. Добравшись к месту остановки туристов, спасатели наложили шину пострадавшему и приступили к спуску.
В 21.30 все спустились с горы в Кытлым, пострадавший был передан бригаде скорой помощи. Медики оценили его состояние как удовлетворительное. К спасательной операции были привлечены 13 человек личного состава и четыре единицы техники.
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Происшествия , Статьи , МЧС , МВД , Швейцария
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