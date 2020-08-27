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«Будешь от******ть у меня»: россиянин унизил полицейского 

Павел Тиунов 22 минуты назад
Нарушитель правил дорожного движения в Сочи накричал на автоинспекторов, которые в попытке догнать автомобилиста протаранили его люксовый «Мерседес», сообщает Telegram-канал Baza. Мужчина стращал полицейских сексуальным насилием и все время предлагал посмотреть на номера.
По данным журналистов, инцидент произошел из-за нежелания автомобилиста останавливаться по требованию правоохранителей. В результате погони автоинспекторы протаранили заднюю часть «Мерседеса», только тогда водитель притормозил. Увидев, что ему предстоит ремонтировать машину, автомобилист обрушился с руганью на сотрудников ГИБДД.

«Посмотри на номера, дебил ты ё***ый (конченый — прим. ред.). Тебе сейчас п***ец (конец — прим. ред.) настанет», — пообещал мужчина автоинспектору.

После этих слов он подошел к патрульному автомобилю и пнул его ногой. Обращаясь к правоохранителю, мужчина завил, что нагадит на полицейскую машину, а за царапину на своем авто подвергнет сотрудника ГИБДД сексуальному насилию.

«Ты сейчас будешь от******ть у меня», — пообещал дебошир.

По сведениям автора сообщения, в результате никаких последствий для правоохранителя за задержание нарушителя не наступило: водителя доставили в отдел полиции и составили в отношении него несколько протоколов.
Комментарии
Происшествия , Видео , ГИБДД , Сочи
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