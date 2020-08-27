МВД начало проверку из-за Навального 

В МВД рассказали, что проверку инициировала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Полицейские пообещали установить все обстоятельства произошедшего и отметили, что уже провели «обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий».

В частности, они проверили записи с камер видеонаблюдения, осмотрели гостиничный номер, в котором останавливался Навальный, различные точки его маршрута и изъяли более ста предметов, которые «могут иметь доказательное значение».

В МВД подчеркнули, что сейчас проводится более 20 различных экспертиз (судебно-медицинские, биологические, физико-химические).

«На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено», — заключили в полиции.

Как сообщал «Рамблер», Навального госпитализировали в омскую БСМП-1 утром 20 августа. Ему стало плохо во время полета, самолет экстренно посадили в Омске, поэтому он попал в местную больницу.

Представители Навального сообщили, что перед полетом он пил черный чай в кафе аэропорта. По их мнению, оппозиционера могли отравить, подмешав что-то в напиток.

Позже оппозиционера перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие врачи заявили, что клинические исследования указывают на отравление Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По их словам, случившееся с оппозиционером «серьезно», но острой угрозы для его жизни нет. Пока он находится в искусственной коме.

В России выводы об отравлении называют поспешными. Омские врачи утверждали, что провели исследования на наличие в организме Навального ингибиторов холинэстеразы, их результат был отрицательным.

Глава Бюро судебно-медицинской экспертизы Депздрава Москвы Сергей Шигеев говорил, что ингибиторы холинэстеразы в организме Навального могли быть составной частью различных лекарств — акридинов, пиперидинов и карбаматов.