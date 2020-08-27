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МВД начало проверку из-за Навального 

Мария Иванова 1 час назад
МВД начало проверку из-за Навального
Фото: РИА Новости
МВД России начало доследственную проверку в связи с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.
В МВД рассказали, что проверку инициировала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Полицейские пообещали установить все обстоятельства произошедшего и отметили, что уже провели «обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий».
В частности, они проверили записи с камер видеонаблюдения, осмотрели гостиничный номер, в котором останавливался Навальный, различные точки его маршрута и изъяли более ста предметов, которые «могут иметь доказательное значение».
В МВД подчеркнули, что сейчас проводится более 20 различных экспертиз (судебно-медицинские, биологические, физико-химические).

«На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено», — заключили в полиции.

Как сообщал «Рамблер», Навального госпитализировали в омскую БСМП-1 утром 20 августа. Ему стало плохо во время полета, самолет экстренно посадили в Омске, поэтому он попал в местную больницу.
Представители Навального сообщили, что перед полетом он пил черный чай в кафе аэропорта. По их мнению, оппозиционера могли отравить, подмешав что-то в напиток.
Позже оппозиционера перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие врачи заявили, что клинические исследования указывают на отравление Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По их словам, случившееся с оппозиционером «серьезно», но острой угрозы для его жизни нет. Пока он находится в искусственной коме.
В России выводы об отравлении называют поспешными. Омские врачи утверждали, что провели исследования на наличие в организме Навального ингибиторов холинэстеразы, их результат был отрицательным.
Глава Бюро судебно-медицинской экспертизы Депздрава Москвы Сергей Шигеев говорил, что ингибиторы холинэстеразы в организме Навального могли быть составной частью различных лекарств — акридинов, пиперидинов и карбаматов.
В ЕС и США Россию призвали расследовать инцидент. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что расследование ситуации с Навальным начнется только в том случае, если отравление будет доказано.
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Комментарии
Происшествия , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , ЕС , МВД
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